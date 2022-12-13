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Багамы

Основателю криптовалютной биржи FTX предъявили обвинения

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 Euronews
Архив
Архив   -   Авторское право  Rebecca Blackwell/Copyright 2022 The AP. All rights reserved.

Комиссия по ценным бумагам и биржам США предъявила обвинения в обмане инвесторов Сэму Банкману-Фриду - основателю и бывшему гендиректору обанкротившейся криптовалютной биржи FTX. 

Бизнесмен был задержан на Багамских островах по запросу правительства США.

Банкман-Фрид находился под уголовным расследованием властей США и Багамских островов после краха FTX в прошлом месяце. Фирма подала заявление о банкротстве 11 ноября.

В суде по банкротству заявили, что со счетов FTX исчезло около $1 млрд. Еще примерно $300 млн основатель биржи Сэм Бэнкман-Фрид вложил в недвижимость на Багамах.