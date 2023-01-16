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Италия

В Италии арестован глава "Коза ностра"

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 Euronews
Арест Маттео Денаро
Арест Маттео Денаро   -   Авторское право  Carabinieri via AP

В Италии арестован мафиозный главарь Маттео Мессина Денаро, которого называют боссом "Коза ностра". Он скрывался от правосудия три десятилетия. Его нашли в частной клинике на Палермо, где он лечился уже больше года. Сопротивления Денаро не оказал. Полиция вывезла 60-летнего мафиози в секретное убежище.

Денаро ещё в 1992 году заочно приговорили к пожизненному заключению за причастность к убийству двоих прокуроров, расследовавших дела, связанные с организованной преступностью. Также в вину ему вменяют организацию терактов и похищение людей, в том числе детей.

Власти Италии назвали арест Денаро "большой победой". Он оставался на свободе последним из троих крупнейших главарей, охота на которых шла десятилетиями.

В то же время ряд итальянских экспертов высказывают сомнения в том, что Денаро действительно возглавлял "Коза ностра": он происходит из Трапани на западе Сицилии, в то время как боссов традиционно выбирали из Корлеоне на юге.