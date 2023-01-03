Минобороны Великобритании: Россия замедлила темпы наступления под Бахмутом

Украинские системы ПВО, как сообщается, перехватили все беспилотники, запущенные россиянами в ходе двух последовательных ночных атак на Украину 31 декабря и 2 января.

По словам экспертов вашингтонского Института изучения войны (ISW), воздушно-ракетная кампания России против Украины, вероятно, не вызывает желаемого Кремлем эффекта среди российских националистов. Но другое событие вызвало много вопросов и даже упрёков в России: речь об обстреле в новогоднюю ночь базы в Макеевке Донецкой области, контролируемой российскими военными, в результате которого погибли недавно мобилизованные солдаты, присланные Москвой.

Американские аналитики отмечают, что разрушительный удар ВСУ по российским военнослужащим в Макеевке 31 декабря вызвал волну критики в адрес армейского руководства в российском информационном пространстве.

Минобороны Великобритании оценило ситуацию вокруг Бахмута, где идут наиболее ожесточённые бои. В последней сводке ведомства говорится, что в середине декабря российские военные и прокси-силы ЧВК "Вагнер" увеличили темпы своих пехотных штурмов в районе Бахмута, но многие из этих операций плохо поддерживались.

В Лондоне также заявили, что за последние десять дней Украина направила значительное подкрепление для защиты сектора, частота российских атак, вероятно, уменьшилась по сравнению с пиком в середине декабря. Как утверждается, обе стороны понесли большие потери.

Согласно разведке королевства, в этом районе россияне проводят наступательные операции только на уровне взводов или отдельных подразделений.

По прогнозам британцев, в ближайшие недели России вряд ли удастся добиться значительного прорыва в районе Бахмута.