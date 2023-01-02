На этих кадрах запечатлены последствия российского удара по детской больнице в украинском Херсоне. Как сообщается, всего через несколько минут после новогоднего обращения президента Украины Владимира Зеленского, в здание клиники попало несколько ракет. В результате начался пожар. В больнице выбито множество окон.

Станислав Бумбу, врач интенсивной терапии: "Ночью, около полуночи, после обращения президента, нашу больницу начали обстреливать. Было около семи попаданий в первый и второй этажи. Начался пожар, мы тушили его сами, пока не приехали пожарные и не потушили огонь на первом этаже".