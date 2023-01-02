Минобороны РФ подтвердило гибель 63 российских военных в Макеевке

В результате удара ВСУ по пункту временной дислокации российских военных в Макеевке Донецкой области могли погибнуть от нескольких десятков до нескольких сотен человек.

В Управлении стратегических коммуникаций ВСУ сообщили, что убиты около 400 военнослужащих РФ, еще примерно 300 ранены.

Министерство обороны РФ не сразу отреагировало на информацию с украинской стороны о погибших и раненых, в сводке за 1 января говорилось лишь о перехватах реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, из которой, как сообщается, был нанесен удар.

Во второй половине дня в понедельник российское ведомство официально признало гибель 63 военнослужащих.

"В результате поражения четырьмя ракетами с фугасной головной частью пункта временной дислокации погибло 63 российских военнослужащих", - говорится во второй части сводки за второе января.

При этом МО РФ уточняет, что удар был "нанесен шестью реактивными снарядами системы залпового огня HIMARS производства США", но лишь два из них были сбиты.

Российские военные корреспонденты подтверждают, что в макеевском училище "квартировались мобилизованные", и сообщают о "десятках" или "существенном количестве" убитых и раненых.

ТАСС со ссылкой на источник "в правоохранительных органах ДНР" пишет, что причиной удара по зданию ПТУ стала "высокая сотовая активность военнослужащих", но при этом сообщает лишь о 15 раненых с пометкой "информация о пострадавших и погибших уточняется".

"Предварительно, причиной попадания HIMARS послужило активное использование прибывшими военнослужащими мобильных телефонов. Противник с помощью разведывательного комплекса ECHELON выявил__активность сотовой связи и местоположение абонентов", - сказал собеседник агентства.

ВСУ нанесли удар из РСЗО HIMARS по месту временной дислокации российских военных в Макеевке в ночь на первое января. Судя по имеющимся видеозаписям, здание практически полностью разрушено, в том числе из-за последовавшей детонации боекомплекта.

"Украинский удар по ПВД наших мобилизованных военных. Не знаю, сколько людей пострадало - двое, трое убитых, хотя говорят гораздо больше… Разницы нет, трагедия, в любом случае", - пишет репортер ВГТРК Александр Сладков.

"Погибших действительно много, но цифра далеко не такая, как об этом говорят некоторые украинские блогеры. Наверное, стоит сказать что-нибудь про безалаберность руководителей прибывших бойцов, которые не довели элементарные правила безопасности до личного состава", - подтверждает корреспондент RT Роман Косарев.

"Прилетело в ПТУ из HIMARSa. В здание квартировались мобилизованные.__Существенное кол-во убитых и раненых", - пишет российский военный блогер Борис Рожин.

Гибель российских военнослужащих прокомментировал вице-спикер Московской городской думы Андрей Медведев: "На 10 месяц войны считать противника дураком, который не видит ничего - опасно и преступно".

"Размещать личный состав где попало, в зданиях вместо того, чтобы размещать в укрытиях это прямая помощь врагу", - написал Медведев.

Генштаб ВСУ в утренней сводке 2 января сообщает, что ориентировочные потери российской армии днем ранее составили 720 человек. В тексте отмечается, что "наибольшие потери россияне понесли на Лиманском и Бахмутском направлениях".