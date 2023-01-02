Канада и Австралия требуют от прибывающих из Китая пройти тест на COVID-19

Австралия и Канада пополнили список стран, требующих отрицательный тест на ковид у прибывающих из Китая. С 5 января все авиапассажиры из материкового части страны, Гонконга или Макао должны будут по прилете в Австралию и Канаду предъявлять отрицательный результат ковидтеста, сделанный не позднее двух суток до вылета.

Австралийские власти заявляют о необходимости отслеживания возможных новых штаммов коронавируса.

Марк Батлер, министр здравоохранения Австралии:

— Мы знаем, что в Европе, Северной Америке и во всем мире, достаточно регулярно появляются новые варианты, но они, по сути, являются подвариантами семейства "омикрон", с которым, к сожалению, австралийцы хорошо познакомились за последние 12 месяцев. Это действительно движущая сила заражений по всему миру. И, откровенно говоря, он, похоже, является ключевым фактором волны, которая сейчас наблюдается в Китае.

12 стран уже объявили о введении антиковидных мер в отношении путешественников из Китая после того, как там произошел резкий всплеск заболеваемости. Это стало следствием неожиданной отмены Пекином жесткой политики "нулевого ковида".

Вспышка также повлияла на поездки внутри Китая. Центр азартных игр Макао обычно очень оживлен в это время года, но пока наплыва туристов не наблюдается.