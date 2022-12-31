Заболеваемость коронавирусом резко подскочила в Китае с начала декабря, когда власти отменили жёсткую политику "нулевой терпимости" . На фоне тяжелой ситуации с КОВИД-19, открытие китайских границ для выезжающих из страны туристов заставляет многие страны вводить для них ограничительные меры.

Франция, Великобритания и Испания - в числе последних стран, которые ввели ограничения для туристов из Китая. За неделю до открытия китайских границ, после почти трёх лет блокады из-за коронавирусной пандемии, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) просит китайские власти обеспечить "прозрачность" и регулярный обмен информацией для должной оценки рисков.

"Моя команда встретилась с представителями #Китая виртуально, чтобы обсудить текущий всплеск случаев #COVID19."

"ВОЗ вновь подчеркивает важность прозрачности и регулярного обмена данными для точных оценок риска и информирования об эффективных ответных мерах." - написал в Твиттере глава ВОЗ Тедрос Гебреисус.

Китайские власти встретились с представителями ВОЗ в минувшую пятницу. Пекин говорит, что готов поделиться дополнительной информацией по этому вопросу:

Китай усилит связи с зарубежными властями, предоставит все необходимые услуги для выезжающих из страны китайских граждан, и начнет соответствующую работу в надлежащие сроки Ван Вэньбинь пресс-секретарь МИДа Китая

Заболеваемость коронавирусом резко подскочила в Китае в начале декабря, когда власти отменили жёсткую политику "нулевой терпимости" к короновирусу.

По информации национального бюро по контролю за заболеваниями в Китае, только в пятницу было зарегистрировано около 5500 новых случаев заболевания и одна смерть, но после окончания массового тестирования и сужения критериев, по которым вирус считается смертельным, эти цифры уже не отражают действительности. По оценкам некоторых экспертов, ежедневное число смертей может достигать 9000.