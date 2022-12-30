English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Русский
Türkçe
Ελληνικά
Magyar
فارسی
العربية
Shqip
Română
ქართული
български
Srpski
мир

Тестирование для туристов из Китая

Access to the comments Комментарии
 Euronews
Туристов из Китая будут тестировать
Туристов из Китая будут тестировать   -   Авторское право  Alessandra Tarantino/Copyright 2022 The AP. All rights reserved

Целый ряд стран Европы и мира вводят или собираются вводить обязательный контроль туристов из Китая, в связи с масштабной вспышкой коронавируса в этой стране. Среди пошедших на такой шаг государств — Франция, Испания и Италия, где, по данным СМИ, накануне обнаружили ковид у половины прибывших одним рейсом туристов. Власти Германии как и Евросоюза в целом — пока не считают такую меру необходимой. Требования вступят в силу в ближайшие дни.

Каролина Дариас, министр здравоохранения Испании:

"На национальном уровне мы введём в аэропортах меры, требующие ото всех пассажиров, прибывающих из Китая, предоставить негативный результат теста на коронавирус или сертификат о полном курсе вакцинации".

При этом в самом Китае лишь несколько дней назад объявили об отмене обязательного карантина для всех въезжающих в страну туристов. Пекин после массовых протестов отказался от политики "нулевой терпимости" и последовательно ослабляет "антиковидные" ограничения.