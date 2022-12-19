Похороны погибших демонстрантов в Перу

Жители деревни Кинуа в перуанских Андах оплакивают смерть 23-летнего студента. Он один из как минимум 12 человек, погибших на прошлой неделе в столкновениях между армией и сторонниками свергнутого президента Педро Кастильо.

Действия Кастильо введению общенационального комендантского часа и роспуска Конгресса за несколько часов до начала заседания по его импичменту были осуждены оппонентами как попытка государственного переворота. Кастильо был арестован. Вспыхнувшие в связи с этим беспорядки разделили страну.

Новый президент Перу Дина Болуарте исключила возможность ухода в отставку, вместо этого она возобновила свой призыв к Конгрессу одобрить досрочные выборы как способ обуздать уличные протесты.

Но Конгресс отклонил такое решение, и этот шаг был воспринят многими перуанцами как отчаянная попытка законодателей сохранить свои хорошо оплачиваемые рабочие места. В столице Лиме протестующие обвинили полицию в применении смертоносного огнестрельного оружия и непропорциональном насилии по отношению к ним.