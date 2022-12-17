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Перу

Перу: протесты не прекращаются

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 Кнарик Хачатрян
Протесты на улицах перуанских городов
Протесты на улицах перуанских городов   -   Авторское право  frame

По меньшей мере 20 человек погибли в ходе протестов в Перу, десятки получили ранения, многие манифестанты арестованы - комендантский час, введенный в нескольких регионах, не остановил сторонников бывшего президента Педро Кастильо, заключенного под стражу по делу о мятеже. 

Силы безопасности жёстко расправляются с теми, кто выходит на улицы. Омбудсмен Перу призвал вооруженные силы и полицию действовать в соответствии с конституцией и законом.

"Переходное правительство, которое я возглавляю, понимает и прислушивается к требованиям миллионов перуанцев, которые на законных основаниях подняли свой голос", - заверила исполняющая сейчас обязанности главы государства вице-президент Перу Дина Болуарте.

Парламент страны остается в тупике. Некоторые депутаты предлагали перенести президентские выборы на 2023 год, чтобы успокоить протесты, но это предложение в парламенте не прошло.