Перу: протесты не прекращаются

По меньшей мере 20 человек погибли в ходе протестов в Перу, десятки получили ранения, многие манифестанты арестованы - комендантский час, введенный в нескольких регионах, не остановил сторонников бывшего президента Педро Кастильо, заключенного под стражу по делу о мятеже.

Силы безопасности жёстко расправляются с теми, кто выходит на улицы. Омбудсмен Перу призвал вооруженные силы и полицию действовать в соответствии с конституцией и законом.

"Переходное правительство, которое я возглавляю, понимает и прислушивается к требованиям миллионов перуанцев, которые на законных основаниях подняли свой голос", - заверила исполняющая сейчас обязанности главы государства вице-президент Перу Дина Болуарте.

Парламент страны остается в тупике. Некоторые депутаты предлагали перенести президентские выборы на 2023 год, чтобы успокоить протесты, но это предложение в парламенте не прошло.