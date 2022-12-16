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Перу

Перу: Педро Кастильо останется под стражей, что вызвало новую волну протестов

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 Euronews
Сторонники свергнутого президента Перу Педро Кастильо протестуют на Панамериканском северном шоссе
Сторонники свергнутого президента Перу Педро Кастильо протестуют на Панамериканском северном шоссе   -   Авторское право  Hugo Curotto/Copyright 2022 The AP. All rights reserved

Толпы сторонников бывшего президента Перу вышли на улицы, несмотря на введенное чрезвычайное положение.

Верховный суд страны накануне приговорил Педро Кастильо к 18 месяцам заключения по делу о мятеже. Суд посчитал, что, если экс-президент останется на свободе, есть большой риск его побега ввиду обсуждения с Мексикой возможности получения политического убежища.

В результате массовых протестов после ареста Кастильо в начале декабря погибли семь человек, во многих провинциях страны был ужесточен комендантский час.

После прихода к власти Дины Болуарте недовольство, особенно среди огромного числа избирателей Кастьльо в сельской местности, только возросло. Протестующие требуют проведения досрочных президентских выборов и роспуска парламента.

Педро Кастильо занимал пост с июня 2021 года. 7 декабря 2022 года он был задержан полицией вместе с женой и детьми.

Незадолго до этого парламентарии объявили ему импичмент после того, как он анонсировал масштабные политические изменения в стране и созвал новое чрезвычайное правительство.