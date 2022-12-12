Политический кризис в Перу: новый президент предлагает провести выборы весной 2024 года

Новый президент Перу Дина Болуарте предложила провести всеобщие выборы в стране в апреле 2024 года и объявила, что направит в конгресс республики соответствующий законопроект. Кроме того, президент ввела чрезвычайное положение в районах, где проходят наиболее массовые протесты.

_"Я решила взять на себя инициативу по достижению соглашения с конгрессом о переносе всеобщих выборов на апрель 2024 года._Я объявляю о введении чрезвычайного положения в районах с высоким уровнем социальных конфликтов. Также приняты меры для восстановления внутреннего порядка мирным путем, без ограничения основных прав населения", - сказала Болуарте в телеобращении к нации.

Андауайлас - один из районов, где сохраняется наибольшая напряженность. Сообщается о гибели двух молодых человек - 15 и 18 лет.

Сельские профсоюзы и организации, представляющие коренные народы Перу, призывают начать во вторник "бессрочную забастовку" в поддержку арестованного президента Педро Кастильо.

"Мы не коммунисты. Мы просто хотим жить в стране, свободной от коррупции, чтобы она не была экономически отсталой. И мы не хотим оставаться под гнетом колониализма", - говорит один из протестующих.

"Во-первых, мы требуем освободить нашего президента Педро Кастильо, во-вторых, чтобы этот прогнивший коррумпированный конгресс был распущен. Мы требуем созыва Учредительного собрания. В-третьих, в Перу должно быть объявлено чрезвычайное положение", - выдвигает свои требования пришедшая на акцию протеста перуанка.

Стычки произошли и в самом конгрессе в столице страны Лиме. Пленарное заседание, в ходе которого обсуждалось правовое положение бывшего главы государства Педро Кастильо, было приостановлено из-за драки сторонников и противников экс-президента.

"Президент должен был прийти сюда в три часа дня, а не распускать парламент в 11 часов утра. Но сегодня нам заявляют, что это мы во всем виноваты", - эмоционально произносит с трибуны парламента член перуанского конгресса Мария Таипе Коронадо.

Политический кризис в Перу разразился в середине прошлой недели. Теперь уже бывший глава государства Педро Кастильо объявил о роспуске конгресса и создании чрезвычайного правительства, чтобы избежать голосования по импичменту. Это было воспринято как попытка государственного переворота, Кастильо отстранили от должности и заключили под стражу. Вице-президент Дина Болуарте принесла в парламенте присягу и стала первой женщиной-президентом Перу.