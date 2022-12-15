Британские медсёстры вышли на забастовку

Британские медсёстры, впервые за более чем 100-летнюю историю своего профсоюза, вышли на всеобщую забастовку во всех частях Соединённого королевства.

Приостановлены тысячи плановых приёмов и операций; в то же время организаторы стачки уверяют, что экстренные и жизненно важные услуги по-прежнему оказываются в полном объёме. Оппозиция воспользовалась случаем, чтобы осудить премьер-министра за бездействие.

Кир Стармер, лидер Лейбористской партии:

"Медсёстры выходят на забастовку. Он мог бы хотя бы встретиться с ними. Его бездействие говорит о многом. Как всегда, этот премьер-министр, для него важнее политика Тори, а пациенты на втором месте. Господин спикер, забастовка медсестёр это клеймо позора на правительстве. Вместо того, чтобы проявить лидерские качества, он играет со здоровьем граждан".

Медработники требуют повышения зарплаты на 19%, из которых лишь 5% — надбавка, остальное — компенсация инфляции. По словам манифестантов, с наступлением холодов резко возрос наплыв пациентов, и условия труда ещё больше ухудшились.

Лондон предлагал гораздо меньшую прибавку, не компенсирующую инфляцию. А после того, как профсоюз за две недели объявил о планах организовать забастовку, правительство вовсе отказалось от дальнейших переговоров.