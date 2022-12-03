Франция: от забастовки не укрыться за границей

Они не просто проверяют билеты, но и отвечают за безопасность пассажиров, без них не ходят поезда: из-за забастовки контролёров во Франции национальный оператор SNCF отменил 60% поездов. Проводники требуют улучшения условий труда и увеличения премий.

От забастовки не укрыться и за границей: в эти выходные движение высокоскоростных TGV в Швейцарию и Италию сокращено на две трети. В Германию отправится лишь каждый второй запланированный пассажирский состав. Полностью прервано сообщение с Испанией.

В профсоюзе SUD-Rail говорят, что работа железнодорожного транспорта начнёт восстанавливаться в понедельник. Тем не менее социальное движение может возобновиться в канун рождества.

Министр транспорта Франции Клеман Бон назвал перспективу забастовок во время зимних каникул "неприятной" и напомнил, что "французам и так приходится нелегко" в условиях инфляции и энергетического кризиса.