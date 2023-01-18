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Великобритания

Английские медсестры и медбратья вышли на двухдневую забастовку

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 Yulia Gritsay
Следующая забастовка английских медсестер запланирована на февраль
Следующая забастовка английских медсестер запланирована на февраль   -   Авторское право  Jacob King/PA via AP

Тысячи английских медсестер и медбратьев вышли на двухдневную забастовку: по данным профсоюзов, в стране будет нарушена работа каждой четвертой больницы, тысячи назначенных приемов и запланированных операций придется отменить.

В условиях беспрецедентного роста цен медработники требуют повышения зарплаты — как минимум на 19%, то есть на 5% выше уровня инфляции. В британском правительстве называют такие условия невыполнимыми, так как на это потребовалось бы выделить из бюджета дополнительные 13 миллиардов фунтов стерлингов в год.

Кроме медсестер в Великобритании в последние месяцы бастовали железнодорожники, пограничники, учителя и почтальоны.