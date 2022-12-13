Украине нужен газ: в Париже открывается конференция стран-доноров

Украине нужен газ: в Париже открывается конференция стран-доноровКомментарии
Премьер-министра Украины тепло встретили в Париже.
Денис Шмыгаль прибыл в Матиньонский дворец на ужин, организованный французским правительством в преддверии конференции стран-доноров для пострадавшей от российского вторжения страны. Цель — помочь Украине пережить зиму и профинансировать ее послевоенное восстановление.
Перед этим с видеопосланием к лидерам Большой семерки выступил Владимир Зеленский, где напомнил о нуждах своей страны:
Выступая после украинского президента, председатель G7 канцлер Германии Олаф Шольц отметил, что лидеры согласовали протоколы по координации финансовой поддержки Киева, но, при этом подчеркнул, что не стоит недооценивать предстоящие трудности.
Украинцы вынуждены привыкать к перебоям в подаче электроэнергии на фоне регулярных обстрелов критической инфраструктуры.
В выходные Россия при помощи беспилотников нанесла удары по двум энергетическим объектам в Одесской области, в результате чего 1,5 миллиона человек остались без света.