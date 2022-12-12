"Маловероятно, что Беларусь вторгнется в Украину", - Институт изучения войны

Российские власти последовательно проводят "информационные кампании", содержащие намеки на возможность участия белорусских сухопутных войск в российском вторжении в Украину. Об этом говорится в докладе Института изучения войны (ISW). При этом эксперты в своем обзоре приходят к выводу, что давление Москвы на Минск, с целью его вовлечения в войну, еще больше сдерживает готовность и желание Беларуси вступить в войну в Украине.

Маловероятно, что Беларусь вторгнется в Украину в обозримом будущем, считают в аналитическом центре. Более того, белорусская интервенция в Украину не сможет сделать больше, чем временно отвлечь украинские сухопутные войска от других частей театра военных действий.

Поддержка белорусским режимом российского вторжения уже сделала Беларусь союзником в войне в Украине. Президент Александр Лукашенко предоставил территорию Беларуси российским силам для подготовки полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года.

Территория Беларуси обеспечивала критически важные наземные линии связи для российских вооруженных сил во время их неудачного наступления на Киев и последующего вывода войск с севера Украины.

По оценкам аналитиков, Беларусь существенным образом поддерживает наступательные операции России в Украине и предоставляет российским силам безопасную территорию и воздушное пространство, с которых можно атаковать Украину высокоточным оружием.

ISW утверждает: усилия Кремля по оказанию давления на Беларусь с целью поддержки российской наступательной кампании в Украине являются частью долгосрочных усилий по установлению дальнейшего контроля над Беларусью.

Украинский центр сопротивления сообщил, что в Беларуси размещено 12 000 российских военнослужащих. Белорусские вооруженные силы, вероятно, имеют относительно ограниченные возможности для обучения имеющегося и нового личного составов, они состоят примерно из 45 000 действующих военнослужащих.

Риторика Лукашенко вероятно, может еще больше сдержать готовность Беларуси вступить в войну. Белорусский президент продолжает делать заявления, направленные на противостояние давлению России с целью вступления в войну в Украине, утверждая, что НАТО готовится напасть на Беларусь