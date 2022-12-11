Рождественский стол для бездомных

Юльборд — название традиционного шведского рождественского стола, к которому подают колбаски, тефтели, варёный картофель, селёдочный салат, копчёный лосось.

Кавиан Фирдоуси, которому самому пришлось несколько лет провести на улице, решил пригласить бездомных в ресторан при Стокгольмском железнодорожном вокзале:

"У бездомных нет никакой возможности отпраздновать Рождество так, как это делают другие члены общества. Мы таким образом дарим им человеческое отношение, надежду, возможность жить дальше и любовь".

По словам организаторов и участников, главное здесь — даже не само угощение, а живое общение и чувство единения, ощущение того, что ты не одинок и про тебя помнят.

"Юльборд даёт людям надежду. Это одна из важнейших шведских рождественских традиций, я считаю. Очень важно собираться за столом, потому что Юльборд позволяет встретиться друг с другом, поговорить, пообщаться. Это особенно важно для бездомных, потому что они часто чувствуют себя одинокими".

"Есть вещи, которые вы делаете каждый день, каждую неделю, каждый год. Очень важно иметь такую структуру в жизни. Так что если вы пришли на Юльборд, значит скоро наступит новый год, а значит —жизнь продолжается, и всё в порядке".

Рождественский стол, организованный Кавианом Фирдоуси, длится целый месяц. В числе волонтёров, помогающих ему, также много бывших бездомных.