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мир

Банкет в Стокгольме и шествие в Осло: в Швеции и Норвегии чествуют лауреатов Нобелевской премии

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 Михаил Саленков
Королева Швеции Сильвия и председатель Нобелевского комитета Карл-Хенрик Хельдин на банкете в честь лауреатов 2022 года
Королева Швеции Сильвия и председатель Нобелевского комитета Карл-Хенрик Хельдин на банкете в честь лауреатов 2022 года   -   Авторское право  Pontus Lundahl/Christine Olsson

В субботу в столице Швеции Стокгольме состоялся банкет в честь лауреатов Нобелевской премии 2022 года, на который были приглашены более 1500 гостей.

В предшествовавшие два года церемония вручения премии из-за пандемии проходила в сокращенном формате и банкеты не проводились, поэтому субботним вечером 10 декабря в зале городской ратуши Стокгольма собрались также многие лауреаты премий 2020 и 2021 годов.

В норвежской столице Осло в честь лауреатов Нобелевской премии мира прошло шествие с факелами. 

Организованная Норвежским советом мира процессия прошла  от Центрального вокзала Осло до Гранд-отеля. 

Лауреаты приветствовали участников процессии с балкона "нобелевского люкса".

Премия мира за 2022 год присуждена основателю белорусского правозащитного центра «Весна» Алесю Беляцкому, украинскому «Центру гражданских свобод» и российскому обществу «Мемориал». 

Нобелевский комитет отметил их значение гражданского общества для мира и демократии. 

Председатель "Мемориала" Ян Рачинский в своей речи сказал, что права и свободы человека не связаны национальными границами и выбор Нобелевского комитета это подтверждает.