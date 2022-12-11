Мигранты сходят на берег в Италии

Судно Humanity 1 немецкой неправительственной организации пришвартовалось в порту Бари на юге Италии. На борту корабля — более 260 мигрантов, спасённых в Средиземном море.

Ранее итальянские власти разрешили зайти в свои порты двум судам, на борту которых в общей сложности более 500 человек.

Франко Ланцолла, капеллан порта:

"Мы, как благотворительная организация в этом порту, готовы оказать поддержку продуктами, одеждой и вопросами личной жизни. Мы готовы к этому. Мы до сих пор не знаем, какие конкретно проблемы нам встретятся. Но мы знаем, что здесь 261 человек, и мы их встречаем с распростертыми объятиями."

Все мигранты пройдут обязательный медицинский осмотр, включая тесты на коронавирус.

Первыми на берег сойдут 93 ребёнка и их родители; при этом 67 детей без сопровождения останутся временно здесь, в то время как остальные мигранты будут распределены по лагерям беженцев.