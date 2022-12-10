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Италия

Италия приняла два судна с нелегальными мигрантами

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 Euronews
В этом году в Италию морем прибыли около 90 тысяч нелегальных мигрантов
В этом году в Италию морем прибыли около 90 тысяч нелегальных мигрантов   -   Авторское право  Candida Lobes/AP

Власти Италии согласились принять два судна неправительственных организаций, на борту которых находятся более 500 нелегальных мигрантов. Одно из них направится в Салерно, другое — в Бари. Ранее ещё одному небольшому судну, на борту которого более 30 мигрантов, было разрешено войти в порт Лампедузы.

В конце октября Италия запретила судну Ocean Viking высадить мигрантов на Сицилии; в итоге корабль получил разрешение отправиться во Францию, и это привело к охлаждению отношений между Парижем и Римом.