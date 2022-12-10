Одесса осталась без света в результате новых ударов российских войск. В Киеве сообщили, что для этого были использованы беспилотники. По данным городских властей, ключевые объекты, в первую очередь больницы и роддома, а также котельные и насосные станции, имеют доступ к аварийным источникам энергии. Восстановление снабжения может занять много времени.

Александр Штупун, официальный представитель ГШ ВСУ:

"За минувшие сутки противник нанёс 5 ракетных и около 20 авиационных ударов, а также осуществил около 60 обстрелов из реактивных систем залпового огня".

Самые масштабные боевые действия по-прежнему идут в Донецкой области, в районе Бахмута. В Москве считают этот населённый пункт стратегически важным. Российское командование заявляло на этой неделе об успешном наступлении, в сводках генштаба ВСУ говорилось об отбитых атаках противника.

Президент Украины накануне заявил, что в результате многомесячных боёв Бахмут фактически сровняли с землёй.