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Украина

Одесса осталась без света

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 Euronews
Одесса в темноте
Одесса в темноте   -   Авторское право  OLEKSANDR GIMANOV/AFP or licensors

Одесса осталась без света в результате новых ударов российских войск. В Киеве сообщили, что для этого были использованы беспилотники. По данным городских властей, ключевые объекты, в первую очередь больницы и роддома, а также котельные и насосные станции, имеют доступ к аварийным источникам энергии. Восстановление снабжения может занять много времени.

Александр Штупун, официальный представитель ГШ ВСУ:

"За минувшие сутки противник нанёс 5 ракетных и около 20 авиационных ударов, а также осуществил около 60 обстрелов из реактивных систем залпового огня".

Самые масштабные боевые действия по-прежнему идут в Донецкой области, в районе Бахмута. В Москве считают этот населённый пункт стратегически важным. Российское командование заявляло на этой неделе об успешном наступлении, в сводках генштаба ВСУ говорилось об отбитых атаках противника.

Президент Украины накануне заявил, что в результате многомесячных боёв Бахмут фактически сровняли с землёй.