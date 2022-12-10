Зеленский: Бахмут разрушен

Власти Украины обвиняют российских военных в масштабных разрушениях городов у линии фронта в Донбассе. По словам президента Владимира Зеленского, в результате обстрелов разрушен Бахмут – город, который называют сейчас самой горячей точкой войны и за который, по оценкам обеих сторон, в последние недели ведутся особенно ожесточённые бои. Информагентства публикуют фотографии с повреждёнными в результате боевых действий домами в центре Бахмута.

Фронтовая ситуация остается очень сложной на ключевых направлениях в Донбассе – Бахмут, Соледар, Марьинка, Кременная. На земле в этих районах уже давно не осталось живого места, не пострадавшего от снарядов и огня. Оккупанты фактически сравняли с землёй Бахмут – еще один донбасский город, который российская армия превратила в обгоревшие руины. Владимир Зеленский президент Украины

Российское командование заявляло на этой неделе об успешном наступлении на Бахмут. В сводках генштаба ВСУ говорилось об отбитых атаках противника. Вашингтонский Институт изучения войны настаивает на том, что захватить город Россия сможет лишь ценой очень крупных потерь.