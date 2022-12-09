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Украина

"Грады" на ЗАЭС

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 Euronews
Александра Вакулина
Александра Вакулина   -   Авторское право  Euronews

Украинские официальные лица заявили, что российские войска продолжают милитаризацию Запорожской атомной электростанции. Это вызывает опасения, что крупнейшая в Европе АЭС может быть использована в качестве базы для обстрелов украинской территории, и повышает радиационную опасность.

Украинское государственное агентство по атомной энергии "Энергоатом" сообщило, что российские войска перебросили несколько систем залпового огня "Град" в район реактора No 6 и зоны сухого хранения топлива.

Институт изучения войны рассказал о более ранних кадрах, подтверждающих, что российские силы хранили военную технику, включая боеприпасы, бронетранспортеры, зенитные установки и другое вооружение на территории ЗАЭС.

Размещение новой техники может быть попыткой успокоить продолжающиеся спекуляции среди российских националистических милблогеров о возможном выводе российских войск со станции, которые Кремль дважды опровергал в течение последних 10 дней.

"Энергоатом" заявил, что российские войска, скорее всего, планируют использовать системы "Град" для нанесения ударов по Никополю и Марганцу Днепропетровской области - практически ежедневным целям российских обстрелов.

Запорожская станция находится под российским контролем с первых дней войны.

Хотя риск ядерной катастрофы значительно уменьшился, поскольку все шесть реакторов были остановлены, эксперты говорят, что опасный выброс радиации все еще возможен.