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Катар

Журналист умер при освещении ЧМ по футболу в Катаре

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 Андрей Позняков
Грант Уол на вручении миниатюрной копии Кубка мира по футболу
Грант Уол на вручении миниатюрной копии Кубка мира по футболу   -   Авторское право  Кадр из видео FIFA via AP

На Чемпионате мира по футболу в Катаре умер американский журналист Грант Уол. Он потерял сознание во время освещения матча между Нидерландами и Аргентиной. Журналиста госпитализировали, но спасти его не удалось.

Семья Уола заявляет, что это могло быть убийство. Американец критиковал организаторов турнира за нетерпимость к ЛГБТ и добился извинений от ФИФА, когда его не пускали на стадион с радужной символикой.