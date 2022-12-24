Война в Украине: разрушения и смерть

Бахмут называют "новым Верденом", "крепостью" и "самой горячей точкой" на востоке Украины. Несколько российских подразделений с августа пытаются захватить город, превращённый в руины из-за постоянных обстрелов.

Около десяти тысяч человек выживают в холодных квартирах, где нет ни электричества ни водопровода.

Вот, что говорит жительница Бахмута по имени Любовь "Чай и каша – вот наша еда. Дров нет, чтобы топить. Дед ходит на развалины". "Взрыв был, повыбрасывало всё. Собираем и топим печь", –поясняет её супруг.

В Харькове в последний путь проводили четырёх военнослужащих ВСУ. Как рассказали СМИ работники кладбища №18, ежедневно здесь хоронят до 10 солдат.

Власти Харьковщины сообщили в субботу о российском миномётном ударе по селу Подолы.

Снаряд попал в дом, где жила пожилая пара. 72-летний мужчина погиб, его супруга госпитализирована с осколочными ранениями.