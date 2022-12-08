Путин о ядерном оружии: "Россия не сошла с ума"

Угроза применения ядерного оружия в мире нарастает, но Россия "не сошла с ума" и по-прежнему рассматривает его в качестве средства защиты – об этом заявил Владимир Путин на онлайн-встрече с обновлённым составом СПЧ.

На фоне ожесточённых боёв под Бахмутом российский президент добавил, что война в Украине может быть "длительным процессом", в результате которого у России "появились новые территории".

Наша стратегия применения средств защиты, а именно как защиту мы рассматриваем оружие массового поражения, ядерное оружие, она вся построена вокруг так называемого ответно-встречного удара. Когда по нам наносится удар, мы наносим ответ. Владимир Путин Президент РФ

При этом, по мнению Олафа Шольца, из-за усиления давления на Москву риск ядерной эскалации уменьшился. Reuters отмечает, что канцлер ФРГ общался с прессой до выступления Путина.

Высказывание президента России прокомментировали в Вашингтоне:

Мы считаем, что любые праздные разговоры о ядерном оружии абсолютно безответственны. Это идет вразрез с заявлением о недопустимости ядерной войны, которое Россия подписала в рамках Совбеза ООН, а также с заявлениями российских официальных лиц, которые подтверждали этот очень простой принцип. Нед Прайс Официальный представитель Госдепартамента США

Тем временем эксперты ООН задокументировали по меньшей мере 441 преднамеренное убийство мирных жителей российскими военными в первые дни вторжения.В отчете мониторинговой миссии приводятся данные по трём украинским регионам – Киевской, Черниговской и Сумской областях.

По словам верховного комиссара ООН по правам человека Фолкера Тюрка, реальные цифры, вероятно, значительно выше. В настоящее время расследуются предполагаемые военные преступления в недавно деоккупированных районах Харьковской и Херсонской областей.