Путин о ядерном оружии: "Россия не сошла с ума"Комментарии
Угроза применения ядерного оружия в мире нарастает, но Россия "не сошла с ума" и по-прежнему рассматривает его в качестве средства защиты – об этом заявил Владимир Путин на онлайн-встрече с обновлённым составом СПЧ.
На фоне ожесточённых боёв под Бахмутом российский президент добавил, что война в Украине может быть "длительным процессом", в результате которого у России "появились новые территории".
При этом, по мнению Олафа Шольца, из-за усиления давления на Москву риск ядерной эскалации уменьшился. Reuters отмечает, что канцлер ФРГ общался с прессой до выступления Путина.
Высказывание президента России прокомментировали в Вашингтоне:
Тем временем эксперты ООН задокументировали по меньшей мере 441 преднамеренное убийство мирных жителей российскими военными в первые дни вторжения.В отчете мониторинговой миссии приводятся данные по трём украинским регионам – Киевской, Черниговской и Сумской областях.
По словам верховного комиссара ООН по правам человека Фолкера Тюрка, реальные цифры, вероятно, значительно выше. В настоящее время расследуются предполагаемые военные преступления в недавно деоккупированных районах Харьковской и Херсонской областей.