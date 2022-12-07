Атаки на российские авиабазы: США не поощряют удары Украины за пределами её границ

В преддверии пиковых морозов в Киеве восстанавливают электроснабжение после недавнего массированного удара по энергообъектам.

Несмотря на то, что украинские власти заявили о перехвате большинства российских ракет - некоторые из них все же достигли целей.

Почти половина энергосистемы страны уже разрушена или повреждена после нескольких месяцев ударов по критический важной инфраструктуре, в результате чего люди часами остаются в холоде и темноте, когда температура на улице опускается ниже нуля.

Обстрелы по всей стране продолжаются.

Тем временем в соцсетях опубликовано видео последствий пожара после атаки беспилотника на нефтенакопитель на территории военного аэродрома в Курской области. К тушению огня были привлечены более 200 человек и порядка 50 единиц техники, были задействованы пожарные поезда.

За день до этого обстрелам подверглись две авиабазы в Саратовской и Рязанской областях, ответственность за которые Москва возлагает на Киев.

Между тем в Вашингтоне заявили, что не поощряют Украину наносить удары за пределами своих границ.

Мы не поставляли Украине оружие, которое она может использовать на территории России, мы очень четко заявили, что это оборонительные поставки. Как ясно сказал президент некоторое время назад, мы не позволяем Украине наносить удары за пределами ее границ Нед Прайс представитель Госдепартамента США

Атаки на военные авиабазы обсуждались и на встрече Владимира Путина с членами Совбеза.

Как пишет "Рейтер", они стали самыми дальними на территории России с момента ее полномасштабного вторжения в Украину.