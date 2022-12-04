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мир

Верховный комиссар ООН начал визит в Украину с Бучи и Ирпеня

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 Ирина Шелудкова
Украинские военные в Херсонской области
Украинские военные в Херсонской области   -   Авторское право  Evgeniy Maloletka/AP

Российские войска обстреливают освобожденный Херсон, за последние две недели в городе погибли не менее 19 человек, десятки получили ранения. В воскресенье местные власти зафиксировали не менее пяти обстрелов. Работы по восстановлению электроснабжения продолжаются, возобновлена работа насосной станции, обеспечивающая водой 70% горожан.

Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк начал свой четырехдневный визит в Украину с посещения Бучи и Ирпеня.

"Сегодня я нахожусь в Украине в знак солидарности со всем жертвам этой ужасной войны, которая произошла из-за вторжения Российской Федерации 24 февраля", — сказал Фолькер Тюрк. 

Разведка США прогнозирует снижения темпов боевых действий в Украине и ожидает, что Россия усилит атаки на инфраструктуру. 

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что президент РФ Владимир путин выбрал варварскую тактику выжженной земли, потому что украинские военные оттеснили армию РФ и вернули много территорий.