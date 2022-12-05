Ирина Щербакова: "Решение будет военным"

Канцлер Германии Олаф Шольц вручил премию имени Марион Дёнхофф российской правозащитнице Ирине Щербаковой, соосновательнице запрещённого в России "Мемориала". Награда вручена за "десятилетия приверженности международному взаимопониманию и примирению".

Возможности скорого примирения между Москвой и Киевом Щербакова сейчас не видит.

Ирина Щербакова, соосновательница "Мемориала":

"Когда люди сейчас, в том числе в Германии, говорят — "Давайте заключать мир как можно скорее", — для меня это звучит немного по-детски. То решение, которое действительно будет принято, будет, как мне кажется, военным. А обо всех дипломатических шагах пойдёт речь только тогда, когда Украина почувствует, что выиграла войну, и сможет выставить свои условия. И без Путина".

В конце прошлой недели Олаф Шольц звонил российскому президенту, после чего заявил, что у него "нет иллюзий относительно готовности Путина вывести войска".

Ранее в Белом доме сообщили о готовности Джо Байдена вести переговоры с Путиным, но тоже только после того, как "он будет готов остановить войну".

Марион Дёнхофф Christian Eggers via AP

Марион Дёнхофф (1909-2002), именем которой названа премия — немецкая журналистка и писательница. После войны она начала работать в газете "Цайт". Считается, что её статьи и книги оказали огромное влияние на формирование послевоенного мировоззрения жителей ФРГ.