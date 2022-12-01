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Бразилия

Сход оползня на шоссе в Бразилии: жертвы и десятки пропавших без вести

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 Euronews
Участок обрушенного оползнем шоссе на юге Бразилии
Участок обрушенного оползнем шоссе на юге Бразилии   -   Авторское право  AFP PHOTO / SANTA CATARINA FIRE DEPARTMENT

По меньшей мере два человека погибли и десятки пропали без вести после того, как оползень обрушил участок шоссе в штате Парана на юге Бразилии.

По данным властей, около 20 легковых и грузовых автомобилей были смыты грязевыми потоками, хлынувшими вниз по крутому склону после проливного дождя.

Спасатели говорят, что плохая погода и удаленность места происшествия осложнили поисковые работы.

По данным пожарных, пропавшими без вести числятся от 30 до 50 человек. В надежде найти выживших были задействованы беспилотники с тепловизорами