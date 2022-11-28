English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Русский
Türkçe
Ελληνικά
Magyar
فارسی
العربية
Shqip
Română
ქართული
български
Srpski
This content is not available in your region
Италия

Сход оползня на Искье: среди жертв — дети

Access to the comments Комментарии
 Euronews
Последствия схода оползня на Искье
Последствия схода оползня на Искье   -   Авторское право  Salvatore Laporta/Copyright 2022 The AP. All rights reserved

Жертвами оползня на итальянском острове Искья стали как минимум 7 человек. Среди них трое детей — одному из них не было и месяца, вместе с ним погибли и его родители. Также под обломками нашли тело 58-летней гражданки Болгарии.

В общей сложности 30 домов были затоплены, более 200 человек были эвакуированы. Поиски 5 пропавших без вести продолжаются, несмотря на риск новых оползней.

Субботняя трагедия была вызвана сильнейшими за 20 лет ливнями - всего за 6 часов выпало более 120 миллиметров осадков. Под их воздействием со склона горы на густонаселенный портовый город Касамиччола-Терме, сметая все на своем пути, обрушились потоки грязи.

По словам экспертов, стихийное бедствие усугубилось из-за строительства в зонах повышенного риска на гористом острове, который также находится в сейсмически активной зоне.

Правительство Италии объявило на Искье чрезвычайное положение и выделило два миллиона евро на спасательные работы и восстановление коммунального хозяйства.