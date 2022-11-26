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мир

Стрельба в двух бразильских школах, три человека погибли

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 Ирина Шелудкова
В регионе объявлен трехдневный траур
В регионе объявлен трехдневный траур   -   Авторское право  ANTONIO MOREIRA/AFP or licensors

Жертвами стрельбы в двух школах в бразильском городе Аракруз, штат Эспириту-санту стали двое учителей и один ребенок, ранения получили 13 человек. Одному из пострадавших потребовалась срочная эвакуация вертолетом в ближайшую больницу. В связи с трагедией в регионе объявлен трехдневный траур. 

16-летний выпускник одной из школ, устроивший стрельбу, был задержан спустя четыре часа. В полиции он заявил, что планировал нападение в течении двух лет, но отказался объяснить свои мотивы.