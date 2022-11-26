Стрельба в двух бразильских школах, три человека погибли

Жертвами стрельбы в двух школах в бразильском городе Аракруз, штат Эспириту-санту стали двое учителей и один ребенок, ранения получили 13 человек. Одному из пострадавших потребовалась срочная эвакуация вертолетом в ближайшую больницу. В связи с трагедией в регионе объявлен трехдневный траур.

16-летний выпускник одной из школ, устроивший стрельбу, был задержан спустя четыре часа. В полиции он заявил, что планировал нападение в течении двух лет, но отказался объяснить свои мотивы.