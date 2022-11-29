Украине нужны трансформаторы и современные комплексы ПВО

Украине нужны трансформаторы и современные комплексы ПВОКомментарии
Новые трансформаторы и современные комплексы ПВО - две вещи, которые необходимы Украине, чтобы защитить свою энергетическую инфраструктуру от российских обстрелов. Об этом сказал глава МИД страны Дмитрий Кулеба семи министрам иностранных дел стран Северной Европы и Прибалтики, посетившим в понедельник Киев.
Владимир Зеленский назвал этот визит важным сигналом поддержки и солидарности стран-партнеров с Украиной, особенно во времена самых серьезных вызовов.
Во время встречи украинский президент поблагодарил европейских политиков за всеобъемлющую помощь Киеву.
Также стороны подчеркнули важность дальнейшего наращивания санкционного давления против России и скоординированной работы над созданием специального трибунала для расследования военных преступлений.
По словам главы МИД Норвегии, президент России Владимир Путин использует зиму против украинского народа.
Тем временем первая леди Украины встретилась с женой британского премьера Риши Сунака Акшатой Мурти.
В Лондон Елена Зеленская приехала на международную конференцию, где потребовала "глобального ответа" на сексуальное насилие на войне.
После встречи с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом в Бухаресте генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил необходимость дальнейшего наращивания поставок Украине вооружения.
В румынской столице пройдет саммит министров иностранных дел стран-членов альянса. Одной из тем обсуждения на нем станет ход реализации новой стратегической концепции НАТО, где Россия названа "прямой угрозой" для безопасности альянса.