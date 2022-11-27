Украина: восстановление энергосистемы и российские обстрелы

Российские военные, возможно, готовятся оставить Запорожскую АЭС. Такое предположение высказал президент украинской компании "Энергоатом" Петр Котин. "Энергоатом" в течение последних недель фиксирует признаки того, что военные РФ могут покинуть атомную станцию", — сказал Котин.

ЗАЭС находится под контролем российских оккупантов с 4 марта 2022 года. С начала войны объект подвергается обстрелам. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль объявил, что работу энергетической системы после российских ударов удалось стабилизировать. Он отметил, что дефицит мощностей остается на уровне около 20%. Над ремонтом сетей трудятся более 1000 специалистов.

В воскресенье российские войска нанесли удары по нескольким районам на востоке и юге Украины, в то время как коммунальные службы пытались восстановить электроснабжение, водоснабжение и отопление.

Минобороны РФ показало видеокадры возвращения девяти российских военнослужащих в результате обмена пленными с украинской стороной. Все они в настоящее время проходят медицинское обследование в Москве. Предыдущий обмен пленными состоялся 24 ноября.