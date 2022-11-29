Мадларкинг для избранных: "грязекопателей" на Темзе станет меньше

Руководство лондонского порта прекращает выдачу новых разрешений для "грязекопателей" на Темзе.

Так называемый "мадларкинг", ставший популярным хобби, изначально зародился в Англии в 18-м веке как профессия. Обычно им занимались дети, после отлива они в буквальном смысле капались в грязи и мусоре, чтобы найти ценные вещи для перепродажи.

Теперь же искателей артефактов на дне Темзы стало слишком много.

Мы прошли путь от примерно 200 разрешений, выданных четыре-пять лет назад, до 5 000 сегодня, и это огромный рост. Мы просто хотим защитить целостность и археологию береговой линии Джеймс Триммер директор по планированию и развитию, Управление лондонского порта

Истинные "грязекопатели" интересуются строго богатой археологией и историей Лондона, тесно сотрудничают с Лондонским музеем и регистрируют свои находки. Для них это больше охота за сокровищами прошлого.

Мне было интересно узнать, откуда ты родом, как жили твои предки, на что была похожа их жизнь, какими вещами они пользовались? Мишель Ронбак поклонника мадларкинга

Мишель планировала с сестрами прилететь в Лондон из Канады, но не успела получить разрешение. Теперь же ей придется с жадностью наблюдать за легальными "грязекопателями" со стороны.