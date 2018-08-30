"Пластиковая рыбалка" в Темзе

Вторая лодка из переработанного пластика спущена на воду в Лондоне в рамках миссии по борьбе с загрязнением водных путей Великобритании. Красную ленточку перерезала министр экологии Тереза Коффи, окрестив судно Pet Project. На его борту - места для 12 пассажиров, которым предлагается отправиться в экологическое путешествие по Темзе, собирая плавающие в воде пластиковые отходы.

Гейн Эллис, со-основатель и директор благотворительного фонда HUBBUB , финансирующего проекты по переработке пластикового мусора, говорит:

"Не думаю, что эта проблема существует лишь здесь, в Великобритании. Я уверен, что с этим сталкиваются и в других странах Европы, во всём мире. А такие инициативы, как мы могли в этом убедиться, пробуждают людей, заставляют их осознать тот факт, что всё начинается с нашего собственного порога. Чаще всего люди видят пластическое загрязнение на телеэкране, в Индийском или Тихом океане. И им кажется, что всё это очень далеко от них. А мы пытаемся показать и доказать им, что проблема - вот она, совсем рядом: здесь, дома, в Лондоне, в Великобритании".

95 килограммов пластиковых отходов - в том числе 762 бутылки - собрала первая лодка из переработанного пластика Poly-Mer, спущенная на воду в ноябре прошлого года. Pet Project двое мужчин изготовили за шесть недель. Инициаторы проекта надеются, что таких лодок скоро станет больше, а пластикового мусора - меньше.