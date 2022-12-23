"Культурные центры" ищут диссидентов

"Китайский культурный центр", "Пункт юридической помощи экспатам", "Информационный центр для китайских туристов" — по данным итальянских правозащитников, опубликованным в начале декабря, под такими вывесками скрываются представительства китайских спецслужб, которые разыскивают и возвращают в Китай бежавших диссидентов.

Джорджа Орланди, Euronews:

"Правозащитники утверждают, что здесь происходит и много других незаконных действий. Они описывают это как масштабную транснациональную репрессивную деятельность Китая. И, согласно отчету, Италия — уникальный случай. Это не просто одна из тех стран, которая пока не начала полномасштабное расследование этого вопроса; это страна с самым большим количеством таких "участков" на территории Европы".

Правозащитники выявили по всему миру уже больше сотни таких "центров", условно названных "полицейскими участками". Причём по крайней мере в Италии они действуют с негласного, а то и прямого согласия властей страны.

В середине 2010-х Италия и Китай заключили ряд соглашений, среди которых — "Договор о совместном полицейском патрулировании". Китайские полицейские выходят на улицы итальянских городов вместе с итальянскими коллегами. Официально — для помощи туристам. Неофициально, по данным правозащитников — для слежки за представителями диаспоры и для розыска бежавших диссидентов.

Причём розыск может идти и вполне официально — в рамках антитеррористических соглашений или, например, может быть заявлено о коррумпированных чиновниках, скрывающихся от правосудия.

Лора Харт, НПО Safeguard Defenders:

"Соглашение 2015 года, договор о борьбе с терроризмом 2017 года были сами по себе, по моему мнению, большой ошибкой. Ведь они были подписаны с Министерством общественной безопасности Китая, а эту организацию доказательно обвиняют в многочисленных преступлениях против человечности".

В Китае такие обвинения отрицают.

В новом итальянском правительстве к происходящему отнеслись серьёзно: правозащитники-авторы доклада добились встречи с министром внутренних дел. А кроме того, поскольку такие "участки" предположительно существуют во многих европейских странах, авторов выслушали и в спецкомитете Европарламента.

Ирландия и Нидерланды закрыли такие "участки", в Испании ведется расследование. Канада подала официальные жалобы китайскому послу.