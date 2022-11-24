Украинские больницы после обстрелов

Директор Европейского регионального бюро ВОЗ посетил несколько больниц города Днепр, расположенного в Восточной Украине. Доктор Ханс Клюге, возглавляющий группу медицинской помощи, назвал явным нарушением международного права нападения на медицинские учреждения. Больше всего его беспокоят массированные российские обстрелы украинской энергетической инфраструктуры.

— Сейчас температура воздуха около нуля градусов по Цельсию, но скоро она упадет до -20. В данный момент во всем городе и во всей области нет электричества. Как может функционировать больница без электричества? Как могут работать родильные дома без инкубаторов, без холодильников для хранения вакцин? Ханс Анри Поль Клюге, директор Европейского регионального бюро ВОЗ

Массированная бомбардировка российской армией украинской энергетической инфраструктуры оставила миллионы людей без света и тепла. Во многих городах повреждена система водоснабжение. В Киеве, который в среду подвергся мощному обстрелу российскими ракетами, в четверг утром без электричества все еще оставалось 70% населения. Правительство Украины расценивает этот обстрел как преступление против человечности. Власти объявили об открытии 4 000 пунктов обогрева и питания по всей стране. Там люди могут не только согреться, пообщаться, но и зарядить мобильные телефоны.