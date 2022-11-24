Украинские больницы после обстрелов

Украинские больницы после обстреловКомментарии
Директор Европейского регионального бюро ВОЗ посетил несколько больниц города Днепр, расположенного в Восточной Украине. Доктор Ханс Клюге, возглавляющий группу медицинской помощи, назвал явным нарушением международного права нападения на медицинские учреждения. Больше всего его беспокоят массированные российские обстрелы украинской энергетической инфраструктуры.
Массированная бомбардировка российской армией украинской энергетической инфраструктуры оставила миллионы людей без света и тепла. Во многих городах повреждена система водоснабжение. В Киеве, который в среду подвергся мощному обстрелу российскими ракетами, в четверг утром без электричества все еще оставалось 70% населения. Правительство Украины расценивает этот обстрел как преступление против человечности. Власти объявили об открытии 4 000 пунктов обогрева и питания по всей стране. Там люди могут не только согреться, пообщаться, но и зарядить мобильные телефоны.