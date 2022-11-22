Украина готовится к зиме на выживание

"Стойкость и мужество - качества, которые нужны нам этой зимой", — подчеркивают в "Укрэнерго" на фоне выпавшего в стране снега и тяжелейшей ситуации в энергетике.

Из-за российских обстрелов половина инфраструктуры Украины либо повреждена, либо разрушена.

Ограниченное количество электроэнергии для приготовления пищи, отопления и работы больниц означает, что эта зима станет для населения очередным этапом в борьбе за выживание.

Мы ожидаем, что еще 2-3 миллиона человек покинут свои дома в поисках тепла и безопасности. Они столкнутся с беспрецедентными проблемами в области здравоохранения, включая респираторные инфекции, такие как Ковид-19, пневмония, грипп, а также серьезный риск заболевания дифтерией и корью среди недостаточно вакцинированного населения Ханс Клюге европейский региональный директор ВОЗ

Жители Херсона уже ощущают на себе последствия. Прошло десять дней с тех пор, как российские войска покинули город, но тут до сих пор нет ни воды, ни электричества.

С наступлением темного времени суток, около 16:00, Херсон погружается в холод.

Как можно так сделать? Ты сам человек, ты сам понимаешь, что это такое. Нет ни света, ни воды. Взять назло сделать... Обида, это злость скорее всего. Как можно так сделать? Кристина жительница Херсона

Из Херсонской и Николаевской областей эвакуируют гражданское население — повреждения инфраструктуры там слишком серьезны, чтобы люди смогли пережить зиму. По прогнозам, в некоторых районах температура опустится до -20C.

Оккупированная Россией Запорожская АЭС раньше производила более 25% электроэнергии в Украине. Но теперь на ней работают 2 из 6 энергоблоков и только на подачу тепла для Энергодара.

Возобновившиеся обстрелы станции ситуацию только усугубляют, снова вызывая опасения крупной катастрофы.