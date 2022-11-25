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Украина

Украинцы без света, тепла и воды из-за российских ударов

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 Ирина Шелудкова
Врачи проводят операцию без света после российского удара по Киеву
Врачи проводят операцию без света после российского удара по Киеву   -   Авторское право  Видео кардиохирург Бориса Тодурова

К 11 утра пятницы электроснабжение Украины был восстановлено на 70% после очередной российской ракетной атаки на критическую инфраструктуру страны.

Днем ранее заслуженный врач Украины кардиохирург Борис Тодуров опубликовал в соцсетях видео, в котором рассказал, что сотни пациентов и сотрудников Института сердца в Киеве остались без света и воды, операции пришлось проводить с помощью фонаря. 

"Сейчас мы запустим генератор, к сожалению, это вопрос нескольких минут ... но вот такая ситуация. Так что радуйтесь, россияне, сегодня ребенок был на операционном столе и в это время выключился свет полностью, молодцы, очень гуманные люди!", — говорит руководитель Института сердца. 

За прошедший сутки российские воска не менее 17 раз обстреляли Херсон, многие местные жители решили покинуть город в  поисках безопасности. 

"Пару дней назад четыре бомбы упали прямо возле моего дома  до нас они не долетели метров триста", — говорит мужчина, он рассказал журналистам, что увозит свою дочь в Польшу. 

Российские силы продолжили наносить удары по Херсону и в пятницу.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что в ближайшие дни попросить союзников предоставить Украину необходимой помощью, чтобы пережить зиму. 

Обогреватели, генераторы медицинское оборудование в Украину уже направили Франция и Чехия.