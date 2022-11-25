Украинцы без света, тепла и воды из-за российских ударов

К 11 утра пятницы электроснабжение Украины был восстановлено на 70% после очередной российской ракетной атаки на критическую инфраструктуру страны.

Днем ранее заслуженный врач Украины кардиохирург Борис Тодуров опубликовал в соцсетях видео, в котором рассказал, что сотни пациентов и сотрудников Института сердца в Киеве остались без света и воды, операции пришлось проводить с помощью фонаря.

"Сейчас мы запустим генератор, к сожалению, это вопрос нескольких минут ... но вот такая ситуация. Так что радуйтесь, россияне, сегодня ребенок был на операционном столе и в это время выключился свет полностью, молодцы, очень гуманные люди!", — говорит руководитель Института сердца.

За прошедший сутки российские воска не менее 17 раз обстреляли Херсон, многие местные жители решили покинуть город в поисках безопасности.

"Пару дней назад четыре бомбы упали прямо возле моего дома до нас они не долетели метров триста", — говорит мужчина, он рассказал журналистам, что увозит свою дочь в Польшу.

Российские силы продолжили наносить удары по Херсону и в пятницу.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что в ближайшие дни попросить союзников предоставить Украину необходимой помощью, чтобы пережить зиму.

Обогреватели, генераторы медицинское оборудование в Украину уже направили Франция и Чехия.