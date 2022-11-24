Государственная Дума единогласно приняла решение о запрете "пропаганды нетрадиционных отношений" и педофилии, распространение информации о ЛГБТ и трансгендерном переходе среди лиц любого возраста. Существующий закон направлен на поддержку идей, которые Кремль называет "традиционными российскими ценностями".

Вячеслав Володин, спикер Государственной Думы РФ:

— Это лучший ответ госсекретарю Блинкену. Не надо нам навязывать чужие ценности! Вы разрушили свои, а мы посмотрим, чем все это закончится. Определенно, это Содом. Это единственное слово для этого. США стали центром этого Содома в мире. Пусть они [американцы] живут там, а нас не беспокоят.

Правозащитники настаивают на абсурдности решения, уравнивающего гомосексуализм и педофилию. Принятый законопроект приведет к еще большей изоляции и репрессиям членов ЛГБТ сообщества

Арсений Пастухов, директор Ресурсного центра ЛГБТ, Россия:

— Если мы не можем говорить о себе, о своей работе, мы не можем говорить о том, какую помощь мы оказываем, и, соответственно, люди не могут об этом узнать. Поэтому даже если какая-то помощь будет оказываться ЛГБТ в России и в нашем регионе, в Екатеринбурге и Свердловской области, то люди, во-первых, не смогут об этом узнать. Во-вторых, некоторые могут даже не подумать о том, что такая помощь возможна после принятия этих законов.

Западные страны уже давно осуждают гонения на людей с нетрадиционной ориентацией в России. Ранее посольства Великобритании и США в Москве уже вывешивали над своими зданием "радужный" флаг в знак солидарности с ЛГБТ-сообществом и их борьбой за равные права.

В России вводится запрет на "пропаганду нетрадиционных отношений" и педофилии, распространение информации о ЛГБТ и трансгендерном переходе среди лиц любого возраста через СМИ, интернет, рекламу, литературу и кино.