Парламентская ассамблея НАТО: "При нынешнем режиме Россия – террористическое государство"Комментарии
Не отступать от намеченного курса по поддержке Украины в борьбе с российской агрессией: с таким посылом глава НАТО обратился к участникам ежегодной Парламентской ассамблеи в Мадриде.
В итоговой резолюции говорится, что "при нынешнем режиме Россию можно рассматривать как террористическое государство" (цитата по агентству ANSA).
Хозяин встречи испанский премьер Педро Санчес сообщил, что отправит в Украину судебных экспертов для помощи в расследовании предполагаемых военных преступлений, а в Толедо будут тренировать военнослужащих ВСУ.
Выступая по видеосвязи, Владимир Зеленский вновь заявил о намерении вступить в НАТО и ЕС, а также призвал страны альянса защитить Запорожскую АЭС и другие ядерные объекты Украины.
Генсек НАТО выступил за увеличение инвестиций в оборону и напомнил странам-членам, что планка в 2% от ВВП является лишь минимальной целью.
Йенс Столтенберг также высказался за скорейшее принятие Швеции и Финляндии в качестве полноправных членов организации.