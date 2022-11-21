Парламентская ассамблея НАТО: "При нынешнем режиме Россия – террористическое государство"

Не отступать от намеченного курса по поддержке Украины в борьбе с российской агрессией: с таким посылом глава НАТО обратился к участникам ежегодной Парламентской ассамблеи в Мадриде.

В итоговой резолюции говорится, что "при нынешнем режиме Россию можно рассматривать как террористическое государство" (цитата по агентству ANSA).

Хозяин встречи испанский премьер Педро Санчес сообщил, что отправит в Украину судебных экспертов для помощи в расследовании предполагаемых военных преступлений, а в Толедо будут тренировать военнослужащих ВСУ.

Все мы должны оказать давление на Владимира Путина, чтобы он оставил Украину в покое и начал уважать её территориальную целостность, национальный суверенитет и право свободно выбирать своё будущее. Педро Санчес Премьер-министр Испании

Выступая по видеосвязи, Владимир Зеленский вновь заявил о намерении вступить в НАТО и ЕС, а также призвал страны альянса защитить Запорожскую АЭС и другие ядерные объекты Украины.

Генсек НАТО выступил за увеличение инвестиций в оборону и напомнил странам-членам, что планка в 2% от ВВП является лишь минимальной целью.

Мы должны понимать, что, скорее всего, война рано или поздно завершится за столом переговоров. Но мы также знаем, что исход войны будет зависеть от ситуации на боле боя. Йенс Столтенберг Генеральный секретарь НАТО

Йенс Столтенберг также высказался за скорейшее принятие Швеции и Финляндии в качестве полноправных членов организации.