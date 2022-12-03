Бомбардировщик-невидимка шестого поколения для ВВС США

Впервые с момента окончания "холодной войны" США представили стратегический бомбардировщик нового поколения.

B-21 Raider, способный нести как обычные, так и ядерные боеприпасы, разработан в рамках программы Пентагона по модернизации элементов т.н. ядерной триады США на фоне. Ряд СМИ называют новинку "американским ответом на китайскую угрозу".

По информации AFP, американское военное ведомство намерено закупить по меньшей мере 100 самолётов производства Northrop Grumman, каждый из которых оценивается в 700 миллионов долларов.

Сообщается, что первый испытательный полет бомбардировщика-невидимки состоится в следующем году.