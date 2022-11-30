НАТО обещает не бросать Украину в беде

Страны НАТО обещают взять на себя новые обязательства по поддержке Украины перед лицом российского вторжения. Соответствующие документы подписаны в ходе встречи министров иностранных дел в Бухаресте. Вопрос о вступлении Украины в альянс определён как долгосрочная цель, а сейчас альянс намерен уделить первоочередное внимание укреплению противовоздушной обороны, а также защите и восстановлению энергетической инфраструктуры, – пояснил генсек НАТО Йенс Столтенберг:

«Союзники ясно давали понять на протяжении всего заседания, что они готовы и дальше осуществлять поддержку передовой военной техникой, боеприпасами, топливом, всем тем, что нужно украинцам для самозащиты. Это срочная и на данный момент самая важная задача для союзников».

Западные партнёры Киева обвиняют Москву в попытках подорвать доверие между странами с целью сократить объёмы международной военной помощи Украине. Об этом в своём выступлении говорил госсекретарь США Энтони Блинкен:

«В течение всей зимы и до тех пор, пока это будет необходимо для победы Украины, мы продолжим и расширим оказание силовой, гуманитарной и экономической поддержки Украине. Союзники и партнеры НАТО предоставили ей вооружения на 40 миллиардов долларов и будет ещё больше».

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба поблагодарила партнёров за помощь, но вновь поднял вопрос о предоставлении Киеву современных средств противовоздушной обороны:

«Всё просто: дайте комплексы Patriot как можно скорее, потому что это та система, которая нужна Украине для защиты гражданского населения и критической инфраструктуры. Это не наступательное вооружение».

На саммите НАТО также рассматривалось вступление Швеции и Финляндии в альянс. Турция заявила, что достигнут прогресс в вопросе ратификации соответствующего протокола, но придётся поработать ещё, чтобы развеять все сомнения Анкары.