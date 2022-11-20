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США

В Twitter восстановлен аккаунт Трампа

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 Ирина Шелудкова
Дональд Трамп дал понять, что не вернется в Twitter
Дональд Трамп дал понять, что не вернется в Twitter   -   Авторское право  Rebecca Blackwell/AP   -  

Новый владелец социальный сети Twitter Илон Маск восстановил аккаунт бывшего президента США Дональда Трампа. Накануне Маск провел опрос, в котором меру поддержали большинство проголосовавших. 

В начале прошлого года после штурма Капитолия сторонниками Трампа администрация Twitter  запретила политику пользоваться платформой.

Но  Трамп в ответ Маску уже заявил, что не собирается возвращаться в "Твиттер" и будет дальше пользоваться своей соцсетью Truth Social.