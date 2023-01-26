После почти двухлетнего бана Дональд Трамп возвращается в Facebook и Instagram, но под строгим контролем.

По словам вице-президента компании Meta Ника Клегга, в случае публикации бывшим президентом США нарушающего правила ресурсов контента, он будет удален, а работа его аккаунта "может быть приостановлена на срок от одного месяца до двух лет в зависимости от серьезности нарушения".

Трамп ответил на это на своей собственной социальной платформе Truth Social, заявив, что "такое никогда больше не должно происходить с действующим президентом или кем-либо еще, кто не заслуживает возмездия".

Поводом для блокирования аккаунтов Трампа в соцсетях было его возможное причастие к штурму Капитолия 6 января 2021 года. Экс-президент тогда назвал этот шаг цензурой.

В Meta же отметили, что "отстранение" Трампа от социальных сетей было чрезвычайным решением, принятым при чрезвычайных обстоятельствах.

В ноябре 2022 года был восстановлен аккаунт политика в Twitter после прихода в компанию Илона Маска.