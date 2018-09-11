Более 30 человек погибли в Афганистане в результате взрыва бомбы у границы с Пакистаном. Десятки госпитализированы с ранениями различной степени тяжести. Местные власти говорят о теракте. Взрывное устройство сработало на автодороге, которая ведёт от Джалалабада к пограничному контрольно-пропускному пункту. В момент взрыва там проходила демонстрация против произвола полиции.
Взрыв на митинге в Афганистане
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Взрыв на митинге в Афганистане
Согласно официальным данным, которые приводит Reuters, в акции участвовали сотни людей. После взрыва толпа разбежалась, однако вскоре демонстрация возобновилась: когда стало известно о теракте, к месту проведения акции стали приходить новые протестующие. Кто стоит за этим нападением, пока неизвестно. Признанное террористическим исламистское движение «Талибан» заявило, что не имеет отношения к взрыву под Джалалабадом.