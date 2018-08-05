Атака смертника в Афганистане

Трое чешских военнослужащих из миссии НАТО "Решительная поддержка" погибли в провинции Парван на востоке Афганистана в результате теракта, который устроил смертник. За рулём заминированного автомобиля он врезался в колонну военных, прибывших в деревню Халазаи недалеко от Чарикара, административного центра провинции. Ответственность за нападение, в ходе которого также получили ранения один афганский и один американский военные, взяло на себя движение Талибан.