По меньшей мере 4 человека погибли, ещё 18 получили ранения в результате теракта, произошедшего в среду в афганской столице.
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Взрывы в Кабуле: по меньшей мере четверо погибших
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Взрывы в Кабуле: по меньшей мере четверо погибших
Взрыв прогремел во время соревнований в одном из спортивных клубов в западном районе Кабула Дашт-е-Барчи. Бомбу привёл в действие террорист-смертник.
Ссылаясь на официальные источники, агентство Reuters сообщило о том, что некоторое время спустя рядом с клубом произошёл ещё один взрыв.
Ни одна из организаций пока не взяла на себя ответственность за атаку. Между тем, район Дашт-е-Барчи, заселённый преимущественно шиитами, часто подвергается нападениям боевиков "Исламского государства".